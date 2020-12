L’edizione odierna del “Corriere dello Sport” si sofferma sulla morte di Maradona.

Dalle sorelle di Maradona guidate da Ana contro Dalma e Giannina alle stesse figlie di Diego. C’è rabbia anche in Rocio Oliva, ex fidanzata del Pibe de Oro, a cui è stato negato l’ingresso alla Casa Rosada per la veglia.





E’ faida tra le donne che hanno accompagnato la vita di Diego. «Se Diego si alzasse dalla tomba, darebbe un pugno a più di uno» spiega Rocio.