L’edizione odierna del “Corriere dello Sport” si sofferma sul centro sportivo del Palermo.

Il club rosanero ha vinto il bando indetto dal comune di Torretta. Mirri spiega: «L’assegnazione era la base per realizzare una struttura che non fosse un solo campo d’allenamento ma un vero centro sportivo che faccia da aggregazione per tutte le squadre rosanero».





Sono previsti due campi della dimensione del “Barbera”, più altri tre in erba sintetica e un quarto rifacendo lo stadio di Torretta.