Corriere dello Sport: “Tripletta Palermo. Ma adesso c’è da risolvere il futuro di Brunori e di altri reparti”

L’edizione odierna del Corriere dello Sport, si sofferma sui rosanero e sulle questioni legate alle incertezze sul futuro di qualche calciatore.

Il Palermo accelera i tempi e rende sempre più chiara la composizione del gruppo che sta per nascere. La rosa a disposizione di Dionisi non è ancora completa, con reparti sovraffollati ma ancora in attesa di ulteriori innesti. Ad esempio, la difesa ha elementi in esubero ma manca un esterno mancino come alternativa a Lund. Anche l’attacco necessita di rifiniture, in particolare considerando l’incertezza sul destino di Brunori. In ogni caso, sarà necessario aggiungere almeno un altro giocatore capace di operare sulle fasce.

Tripla Acquisizione

Durante il periodo di preparazione al City Football Academy di Manchester, il Palermo ha accolto tre nuovi giocatori, ufficializzando operazioni già impostate.

Alexis Blin (27 anni):

Ruolo: Centrocampista

Provenienza: Lecce

Contratto: Fino al 2027

Numero: 28

Caratteristiche: Duttilità e forza fisica, avendo giocato in Serie A nelle ultime due stagioni.

Niccolò Pierozzi (23 anni):

Ruolo: Terzino destro

Provenienza: Fiorentina (ceduto in prestito alla Salernitana a gennaio)

Contratto: Fino al 2028

Numero: 27

Dettagli Finanziari: Acquisto per 1 milione di euro con il 50% di futura rivendita destinato alla Fiorentina.

Francesco Di Bartolo (classe 2005):

Ruolo: Terzo portiere

Origini: Palermitano, cresciuto nell’Udinese, poi trasferito al Lommel (parte del City Football Group)

Ruolo nel Team: Completerà il settore dei portieri già presidiato da Desplanches e Gomis.

Preparazione a Manchester

La squadra continua il periodo di preparazione presso il centro inglese del City Football Academy, dove sta integrando i nuovi giocatori e perfezionando la squadra in vista della nuova stagione. Questi nuovi acquisti sono destinati a rafforzare il team e a fornire le necessarie alternative e risorse per competere ai massimi livelli.