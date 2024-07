Gazzetta dello Sport: “Serie B, la Lega pensa alle regole sui conti. E la Samp prepara il colpo Tutino”

L’edizione odierna de la Gazzetta dello Sport si sofferma sulle prossime decisioni della Lega Serie B, mentre la Samp si appresta a concludere il colpo Tutino.

Il tavolo tecnico tra la FIGC e le tre leghe ha ribadito che i club come la Sampdoria, che hanno definito un piano di ristrutturazione del debito con paletti sul mercato, devono chiudere questa sessione con un saldo non negativo. Questo era già noto. Tuttavia, su come effettuare i conteggi, la palla è stata rimandata alla Lega B, che dovrà esprimersi sulle varie operazioni.

Questioni di Conteggi e Operazioni

Ci sono diverse questioni da risolvere: i riscatti esercitati a giugno o i prestiti gratuiti con obbligo di riscatto nel 2025, quando vanno calcolati? E le risoluzioni di contratto con pagamenti pluriennali? Questo è il nodo centrale, sapendo che le operazioni fatte entro il 31 luglio devono essere garantite entro l’8 agosto per ottenere i visti d’esecutività.

Situazione della Sampdoria

Nel caso della Sampdoria, secondo la sua interpretazione, le operazioni di questi giorni la mettono al sicuro: basti pensare all’incasso dal Como per Audero (quasi 6 milioni) a fronte di tre prestiti gratuiti da riscattare più avanti. Per questo motivo, la Samp, che ha già l’accordo per Meulensteen dal Vitesse, sta preparando il colpo Tutino, che dovrebbe essere definito dopo il 31 luglio: 2 milioni di prestito al Cosenza e 2 di riscatto, questa è la cifra concordata.