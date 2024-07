Gazzetta dello Sport: “Palermo studia da big… In attesa delle scelte di Brunori”

L’edizione odierna de la Gazzetta dello Sport si sofferma sul Palermo di Alessio Dionisi, con ampio spazio anche sulla situazione Matteo Brunori.

L’ingaggio di un tecnico di Serie A come Alessio Dionisi, insieme ad alcuni acquisti come Henry e Blin, e forse altri in arrivo, sono un chiaro indizio delle intenzioni del club. Anche il livello di alcuni avversari scelti per le amichevoli è sintomatico della volontà di misurarsi fin dall’inizio con un coefficiente di difficoltà elevato. Questo pomeriggio, per esempio, il Palermo affronterà a Chesterfield il Leicester, appena tornato in Premier League, per verificare i progressi dopo il successo sul Monza di una settimana fa.

Preparativi e Prove

Non prenderanno parte alla sfida i nuovi arrivati Blin e Pierozzi, ufficializzati ieri, che hanno avuto appena il tempo di raggiungere i nuovi compagni a Manchester. Tuttavia, sarà probabilmente l’occasione per vedere con un minutaggio maggiore Nikolaou e Henry, che contro il Monza di Nesta hanno disputato solo gli ultimi scampoli di gara.

Giorni di Intenso Lavoro e Riflessioni di Mercato

Saranno giorni di intenso lavoro e di riflessioni anche in chiave mercato per il Palermo. I dirigenti valuteranno chi c’è e chi deve ancora arrivare per rafforzare ulteriormente l’organico.

E capire, quindi, definitivamente, cosa intenda fare Brunori del suo futuro. Se continuare a sperare in una chiamata dalla Serie A che ancora non arriva, oppure cedere alle lusinghe dei club che lo cercano in Serie B. Questo potrebbe significare la fine della sua avventura a Palermo, iniziata tre anni fa nell’estate del 2021, a meno che il club non gli conceda di trasferirsi a una diretta concorrente per la promozione.

Studiando da Grande a Manchester

In ogni caso, il Palermo a Manchester sta studiando da grande, con un occhio al presente e uno al futuro.