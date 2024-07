Gazzetta dello Sport: “Palermo studia da big. Dionisi sulle orme di Pep maestro nel tempio del City”

L’edizione odierna de la Gazzetta dello Sport si sofferma sul Palermo di Alessio Dionisi.

Nel tempio dei campioni, si impara a diventare campioni. La full immersion di due settimane a Manchester per il Palermo ha questo obiettivo. Nei campi di allenamento solitamente calpestati da stelle come Haaland, Bernardo Silva e Foden, ora sono Brunori e compagni a essere i protagonisti. Con il Manchester City in tournée in America, il Palermo occupa completamente le loro strutture. Per la seconda parte del loro ritiro, i rosanero stanno utilizzando l’intera struttura dei Citizens, inclusi i campi, gli spogliatoi e tutte le “facilities” della prima squadra all’interno della City Football Academy di Manchester.

Nel Regno di Guardiola

Alessio Dionisi occupa temporaneamente il dominio di Pep Guardiola, mantenendo alti standard. Da martedì, in un assetto strettamente sorvegliato, Dionisi ha condotto rigorosamente due sessioni di allenamento al giorno. Le attività sono supervisionate da Brian Marwood, il managing director dell’intero gruppo, che ha accolto la squadra insieme al direttore sportivo Morgan De Sanctis e a Riccardo Bigon, consulente tecnico per l’Europa del City Group.

Ritorno Dopo Due Anni

Due anni fa, il Palermo ha calpestato per la prima volta i campi del club madre. All’epoca, i rosanero erano una squadra appena promossa in Serie B, recentemente acquisita dal gruppo dello sceicco Mansour. Oggi, sono una realtà più matura e forte, con chiare ambizioni per la Serie A. Il senso di stupore nel trovarsi nell’enclave di chi colleziona trofei da anni è meno intenso rispetto alla prima volta, ma rappresenta un importante balsamo per imparare a vincere. Quest’anno, oltre alle dichiarazioni pubbliche di basso profilo, l’obiettivo è chiaro: raggiungere la vittoria.