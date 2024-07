Corriere dello Sport: “Stasera amichevole contro il Leicester. Rosa in campo con le nuove magliette”

L’edizione odierna del Corriere dello Sport si sofferma sui rosanero in vista dell’amichevole, in programma oggi 26 luglio, contro il Leicester.

Oggi, il Palermo affronterà un test molto probante contro il Leicester, che è appena tornato in Premier League. La partita si svolgerà a Chesterfield alle 19:00 (ora italiana). Il Leicester è guidato dall’ex rosa Enzo Maresca, ora passato al Chelsea.

Nuova Divisa da Trasferta

In questa occasione, il Palermo scenderà in campo con la nuova divisa da trasferta, tutta nera con risvolti rosa. Questa divisa sarà inaugurata oggi. Per accompagnare il lancio della nuova maglia, il club ha realizzato un video sui suoi canali social, parte della campagna denominata “This is where I belong”, che mira a dare al Palermo un’immagine sempre più internazionale.