L’edizione odierna del “Corriere dello Sport” riporta le dichiarazioni di Giuseppe Pecoraro, ex procuratore generale della Federcalcio dal 2016 al 2019:

«C’è un problema di fondo, quello del rapporto con la magistratura che non può essere a carattere personale. Se ci fosse un protocollo di dialogo tra la polizia dei giochi e la procura federale saremmo facilitati negli accertamenti sul campo».





«A me preoccupa che tante squadre nelle serie inferiori vengano escluse per problemi finanziari. Problemi del genere falsano i campionati. Cosa mi ha fatto Gravina? Nulla. Constato che di fronte alla necessità di strumenti più efficaci è stato dimezzato l’organico della Procura federale. Da 10 ci siamo ritrovati in 5, anche per questo ho deciso di andarmene».