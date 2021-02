L’edizione odierna del “Corriere dello Sport” riporta le dichiarazioni di Antonio Calabro, allenatore del Catanzaro:

«Il Palermo è una squadra che sta facendo molto bene e ha calciatori come Lucca, pericoloso soprattutto in area di rigore sui cross dal fondo, che in questo momento sta concretizzando il lavoro collettivo che c’è dietro».





«Dobbiamo continuare a tenere il piede sull’acceleratore, non mollare nelle difficoltà perché è questa la strada giusta».