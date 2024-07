Corriere dello Sport: “Torregrossa via da Pisa. Tutte le trattative del giorno in serie B”

L’edizione odierna de “Il Corriere dello Sport” si sofferma sulle trattative del giorno in serie B.

La Salernitana prende in prestito dalla Fiorentina il centrocampista Lorenzo Amatucci (20), la scorsa stagione nel girone di ritorno alla Ternana (16 presenze). Amatucci è il classico mediano. Fa parte della Nazionale Under 20. «Non vedevo l’ora di arrivare, ho scelto Salerno – dice – perché vive di calcio. Se non avessi fatto il calciatore, avrei fatto l’archeologo. Sono pronto a dare tutto per questa maglia. Per fare bene in B serve tanta personalità. Mi hanno parlato benissimo di Salerno: è una piazza differente, con un tifo importante». In granata arriva, in prestito ma dal Verona, Yayah Kallon (23), esterno destro di piede mancino. Kallon approda alla Salernitana nell’operazione che porta Grigoris Kastanos (26) all’Hellas, anche lui in prestito ma con diritto e obbligo di riscatto (a 1 milione) dopo poche presenze.

SALUTI. «Nella vita di un uomo, 3 anni sono tanti. Nella vita di un calciatore – scrive Kastanos sui social – anche di più. A Salerno ho passato periodi indimenticabili, ho giocato 86 partite (più che in qualsiasi altro club), deciso di concepire mio figlio e stretto rapporti umani indelebili. L’amarezza della retrocessione non cancella le gioie provate con questa maglia. Ciao Salerno, ciao Salernitana, spero di ritrovarti al più presto nella categoria che merita il tuo popolo e la tua storia. In me avrai sempre un tifoso». Empoli e Cagliari sono su Lassana Coulibaly (28), la Salernitana vuole 3 milioni. Sirene inglesi per Boulaye Dia (27). West Ham, Brentford, Everton e Newcastle seguono l’attaccante, ma si è fatto avanti anche il Villareal, sua ex squadra. Si prova a trattenere Giulio Maggiore (26). Per la difesa piace Gian Marco Ferrari (32).

AFFARE RADUNOVIC. A proposito dei pugliesi, accordo per il portiere Boris Radunović (28), il gigante di Belgrado arriva in prestito con diritto di riscatto. Operazione preceduta dal rinnovo del giocatore col Cagliari. E’ il primo portiere serbo nella storia del Bari. La trattativa col Cagliari riguarda anche Davide Veroli (21), già col ds Magalini a Catanzaro nella passata stagione, ma bisognerà attendere che vada in porto per gli isolani il ritorno di Gaetano dal Napoli.

DI PARDO PER BISOLI. ll ds del Modena Andrea Catellani sta pensando ad Alessandro Di Pardo (25) del Cagliari come rinforzo sugli esterni. Si tratta di un destro in evidenza con la maglia degli isolani, in campo 15 volte (12 in A, 3 in Coppa Italia), e mettendo a segno il gol decisivo nel 2-1 al Palermo nel primo turno di Coppa Italia. Rachid Kouda (22), trequartista dello Spezia è a un passo dal Genoa ma resterà in prestito in per una stagione. Con l’Empoli si tratta per il centrocampista Duccio Degli Innocenti (21). Adrian Semper (26) che da ieri è il nuovo portiere del Pisa. Il numero uno croato, già protagonista con D. Zagabria, Chievo, Genoa e Como, sarà presentato domani. Agli sgoccioli l’esperienza in Toscana del brasiliano Nicolas (36), di Ernesto Torregrossa (32) e dell’ islandese Hjörtur Hermannsson (28). Si complica la trattativa per portare a Catanzaro l’attaccante Matteo Della Morte (24). Il Vicenza rimane fermo sulle proprie valutazioni e il Catanzaro non vuole svenarsi per un calciatore bravo, ma privo di esperienza in B.