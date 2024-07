Corriere dello Sport: “Pescara, anche Improta con Damiani. Tutte le trattative del giorno in serie C”

L’edizione odierna de “Il Corriere dello Sport” si sofferma sulle trattative del giorno in serie C.

Nelle prossime ore arriverà l’ok per il 26enne Samuele Damiani al Pescara , centrocampista del Palermo. Oggi sarà a Pescara Giuffrida, procuratore del calciatore per chiudere la trattativa. Accordo fatto anche per il centrocampista Giovanni Foresta . L’operazione sarà ufficializzata quando sarà ceduto uno fra Niccolò Squizzato (22) e Georgi Tunjov (23). Davide Merola (24) e Alessandro Plizzàri (23) sono i pezzi forti del Pescara. Se Davide Merola (24) partirà, al suo posto arriverà Riccardo Improta (30). L’ex Benevento è la prima scelta per l’attacco. In stand by la posizione di Cristian Tommasini (26). Domani pomeriggio test al campo “Ughetto di Febo” di Silvi con l’Angolana (Eccellenza). Al Pineto dalla Fiorentina Eduard Dutu (23). Difensore cresciuto nelle giovanili viola, già 64 gare in C con Montevarchi, Virtus Francavilla, Gubbio e Ancona. Sempre vivo l’interesse del Crotone per l’attaccante Christian Tommasini (26) del Pescara.

RINFORZI GUBBIO. Il Gubbio è a un passo dall’annunciare Stefani Piccinini (22), difensore del Sassuolo, da dove potrebbe arrivare anche l’attaccante Flavio Russo (19). Ufficiale l’arrivo del difensore Gabriele Rocchi (28). Il Rimini stringe per avere dal Pisa l’esperto centrocampista Alessandro De Vitis (32). Rescissione consensuale alla Spal con Simone Rabbi (23), cessione in prestito di Andrea Carboni (18) al Siracusa. Demba Thiam (26) è a un passo dal ritorno alla Juve Stabia. La Ternana è vicina a rinnovare con Tiago Casasola (28). In prova l’ex Lazio Mattya D’Alessandro (20).

ALTRI AFFARI. Marco Toscano (27) è un giocatore dell’Avellino: triennale. In mattinata è invece arrivato l’annuncio della cessione in prestito alla Cavese del regista Salvatore Pezzella (24). Possibile l’arrivo in Irpinia di Daishawn Redan (23). Per l’attaccante del Suriname, di proprietà del Venezia, nelle ultime ore si è registrata un’apertura al trasferimento in biancoverde. Il portiere Matteo Soncin (23) ha lasciato il ritiro del Taranto. «Motivi familiari» ha spiegato l’allenatore degli ionici, Eziolino Capuano. Intanto, i pugliesi si sono assicurati Andrea Schenetti (33). Tutto fatto per l’arrivo al Team Altamura, dal Giugliano, di Gabriele Bernardotto (27). Il club ha l’intesa col cursore mancino Davide Acampa (23). Lorenzo Sorrentino (28), ex Giugliano, è della Pianese. La Casertana pensa a Rocco Costantino (34) e al rinnovo di Mirko Carretta (33). Emanuele Santaniello (34) del Foggia piace al Trapani.