Corriere dello Sport: “Rebic rescinde con il Besiktas: rivuole la A. Tutte le trattative del giorno”

L’edizione odierna de “Il Corriere dello Sport” si sofferma sulle trattative del giorno in serie A.

Si muove, eccome, il mercato dei portieri. L’Udinese resta vicina a Razvan Sava (22), rumeno del Cluj, con un passato nella Juve e nel Torino. Marco Silvestri (33) è, quindi, ad un passo dal Cagliari anche in virtù della stima di Davide Nicola (51) e del sì di Simone Scuffet (28) al Milan. L’operazione tra i sardi e i friulani è in piedi da tempo, da almeno tre settimane, e potrebbe subire presto un’accelerazione definitiva, considerando l’esigenza dei rossoneri di sostituire l’infortunato Marco Sportiello (32) con, appunto, il rossoblù Scuffet. Tornando al Cagliari, avviata una trattativa con il Lecce per consegnare il centrocampista Youssef Maleh (25) a Nicola, con cui era a Empoli la scorsa stagione. Ieri, intanto, è stato ufficializzato Pierluigi Gollini (29) al Genoa. Il portiere si è trasferito dall’Atalanta con la formula del prestito e diritto di riscatto attorno ai 3 milioni di euro.

NAVAS IN SALITA. Per il Monza si complica un po’ Keylor Navas (37), svincolato dopo l’esperienza al Psg, e pronto ad iniziare una nuova avventura in A. Il sì del costaricano è confermato così come la forte volontà dell’ad Adriano Galliani di chiudere tutti gli accordi. Ma il lavoro per provare a risolvere gli ultimissimi dettagli economici sembra essersi incagliato. Resta poi in piedi lo scambio con il Sassuolo tra Andrea Consigli (37) e Mattia Valoti (30).

ANNUNCI. A Verona è ufficiale Grigoris Kastanos (26). Dopo una lunga trattativa l’Hellas ha trovato l’accordo totale con la Salernitana, che aveva l’esigenza di liberare presto il centrocampista cipriota anche per motivi legati all’alto ingaggio del giocatore. Ricordiamo la formula: prestito con obbligo di riscatto, al verificarsi di determinate condizioni. Non solo. I gialloblù restano in pressing sull’attaccante slovacco Robert Bozenik (24), che nei giorni scorsi ha detto no anche ad altre società per rispettare la parola data al Verona.

Ante Rebic (30) può tornare in Italia. Il croato ex Milan sta discutendo con il Besiktas la rescissione del secondo e ultimo anno di contratto. I turchi, da quanto trapela, sono disposti a versargli buona parte dell’ultimo stipendio (da 2,5 milioni di euro) per facilitare la sua partenza e, quindi, il trasferimento ad un altro club. Nelle scorse settimane ci sono stati colloqui con Verona e Udinese ma i friulani, ad esempio, hanno altre esigenze e non considerano ad oggi la candidatura del classe ‘93.

COLPO BIANCONERO. Intanto, ieri, il club dei Pozzo ha accolto il talento spagnolo Iker Bravo (19), prelevato con la formula del prestito dal Bayer Leverkusen: un gran colpo per la proprietà e il dirigente Gianluca Nani. L’Empoli, dopo Lorenzo Colombo (22), vuole chiudere Lassana Coulibaly (28) della Salernitana. Il Como non si ferma: ufficializzato Emil Audero (27), resta concentrato sull’ex difensore della Viola, ora al Copenaghen, Kevins Diks (27). L’ex Inter e Atalanta Robin Gosens (30) spera sempre in un accordo rapido tra Torino e Union Berlin.