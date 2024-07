Gds: “Palermo, nove elementi a centrocampo sono troppi. Chi va via”

L’edizione odierna de “Il Giornale di Sicilia” si sofferma sul Palermo e i calciatori in esubero a centrocampo in procinto di trasferirsi altrove.

Con nove interpreti a centrocampo, il Palermo non ha altra soluzione che sfoltire il reparto, con tre o addirittura quattro operazioni in uscita nei prossimi giorni. Le cessioni di Stulac e Damiani sono imminenti, mentre quella di Saric è ancora in discussione e quella di Broh è in fase di definizione.

Stulac è pronto a trasferirsi alla Reggiana, che ha intensificato i dialoghi con il suo entourage e la dirigenza rosanero. L’affare dovrebbe concludersi oggi a titolo definitivo, ma una lesione al retto femorale dello sloveno, seppur in via di guarigione, potrebbe essere un’incognita determinante durante le visite mediche. Il tempo di Stulac a Palermo sembra comunque terminato: con 33 presenze e 4 reti nella scorsa stagione, è diventato sempre più marginale sia sotto Corini che Mignani, e l’arrivo di Dionisi non ha migliorato la sua posizione.

Per quanto riguarda Saric, le trattative con la Reggiana non hanno avuto successo a causa della richiesta di 2 milioni di euro, cifra pagata da Rinaudo per acquistarlo dall’Ascoli. Anche il Pisa è interessato a Saric, ma preferirebbe un prestito, mentre il Palermo cerca una cessione definitiva. Saric potrebbe avere qualche opportunità nelle prime gare di campionato, che saranno decisive per la sua permanenza.

Damiani è vicino all’uscita, con il Pescara che ha superato il Foggia grazie alla preferenza del giocatore per la destinazione. Una volta sistemati gli ultimi dettagli, si procederà con visite mediche e firma.

Più complessa è la situazione di Broh, che, come Stulac e Devetak, non sta partecipando alla seconda parte del ritiro a Manchester. Devetak, intanto, è molto vicino a lasciare Palermo per trasferirsi al Rijeka in Croazia.