Gds: “Mentalità, corsa e atteggiamento. Il Palermo scopre il guerriero Blin”

L’edizione odierna de “Il Giornale di Sicilia” si sofferma sul Palermo e sul nuovo arrivo Blin.

Alexis Blin è pronto a prendere in mano il centrocampo del Palermo. Il centrocampista francese, nato nel 1996, è arrivato con le idee molto chiare. In un’intervista rilasciata a Manchester, dove la squadra è in ritiro, Blin ha dichiarato: «Ho scelto il Palermo perché ho parlato a lungo con il direttore sportivo, che mi voleva fortemente nella sua squadra. Sono uno che dà sempre il massimo e lui lo ha capito fin dall’inizio. Preferisco far vedere sul campo cosa posso portare alla squadra piuttosto che parlare troppo di me stesso».

Blin si è detto entusiasta della sua nuova avventura: «Sono felice di essere qui, ci sono tutte le condizioni per fare bene. Sono molto carico e non vedo l’ora di giocare». Il Palermo ha acquistato Blin dal Lecce per una cifra vicina al milione e mezzo di euro, con un contratto fino al 30 giugno 2027. Blin è noto per la sua grinta e la sua abilità nel recupero del pallone: «Il mio spirito è sempre stato quello di dare il massimo ogni giorno, sono un giocatore di squadra. Non segno molti gol e non faccio molti assist, ma a livello di atteggiamento e impegno do sempre il massimo. Chi mi conosce dal Lecce lo sa bene, non ho mai mollato e questo sarà il mio spirito anche al Palermo. Voglio portare uno spirito positivo e la voglia di fare il massimo per raggiungere i nostri obiettivi».

Infine, Blin ha sottolineato l’importanza del supporto dei tifosi: “Indossare questa maglia è un orgoglio, il Palermo ha un’importanza storica nel calcio italiano. Lo sapevo anche prima di venire, è una piazza importante con tifosi molto appassionati. Sono contento e sereno, e non vedo l’ora di giocare. Il supporto dei tifosi può dare una marcia in più, sia in casa che in trasferta. Sarà un grande aiuto per noi”, ha concluso il centrocampista francese.