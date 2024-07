Gds: “Ultimi giorni di lavoro per il Palermo al CFA di Manchester. Le ultime dall’infermeria”

L’edizione odierna de “Il Giornale di Sicilia” si sofferma sull’ultimo giorno del Palermo a Manchester.

Gli ultimi giorni di lavoro del Palermo al CFA di Manchester si concluderanno il 2 agosto. Sotto la supervisione attenta di Dionisi, ieri la squadra ha svolto un doppio allenamento. Durante la mattina, dopo un lavoro di forza in palestra, i rosanero hanno eseguito esercizi di attivazione coordinativa, avviamento tecnico e una partita a tema. Nel pomeriggio, divisi in due gruppi, i giocatori hanno effettuato lavori specifici per reparti e partite a tema su campo ridotto.

I giocatori Segre e Di Bartolo sono ancora assenti a causa dei rispettivi infortuni, mentre Ceccaroni e Desplanches sono vicini al recupero completo. Questo è evidente anche dalle foto pubblicate dal club sui social media, dato che entrambi erano stati infortunati dopo la gara di andata della semifinale play-off della scorsa stagione contro il Venezia, persa al Barbera per 1-0.

Il focus della squadra è ora sulla sfida amichevole contro l’Oxford, club di Championship (seconda serie inglese), in programma sabato 3 agosto alle 15 (ora locale) al Kassam Stadium. Questa gara rappresenterà il quinto e ultimo test prima dell’esordio ufficiale in Coppa Italia contro il Parma nella settimana successiva e dell’inizio del campionato il 16 agosto a Brescia. Il match contro l’Oxford sarà visibile sul canale YouTube ufficiale dei rosanero.

Nel frattempo, per quanto riguarda la formazione Primavera, è stato annunciato che il nuovo tecnico sarà Cristiano Del Grosso. L’ex terzino sinistro del Siena succede a Stefano Di Benedetto, che ha guidato l’Under 19 nelle ultime tre stagioni. Del Grosso, classe 1983, proviene dall’esperienza con l’Under 17 rosanero, ora affidata a Dario Golesano. Queste decisioni sono state prese nelle ultime settimane, dopo l’arrivo del nuovo responsabile del settore giovanile, Francesco Farina, che ha sostituito Erjon Bogdani.