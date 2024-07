Corriere dello Sport: “Palermo, non solo Blin. Il diesse De Sanctis ora insiste per Hasa”

L’edizione odierna de “Il Corriere dello Sport” si sofferma sul mercato del Palermo con De Sanctis che insiste per Hasa.

Sembra che il Palermo stia attraversando una fase di rinnovamento significativo a centrocampo e in altre aree della squadra. Alexis Blin, 27 anni, sarà probabilmente un nuovo acquisto per il centrocampo. Tuttavia, il Palermo sta cercando anche un regista classico, un ruolo attualmente vacante.

Luis Hasa, giovane mezzala della Juventus, è ancora nel mirino della squadra siciliana. Il mercato in entrata potrebbe essere favorito da alcune cessioni imminenti. Leo Stulac è molto vicino a un trasferimento definitivo alla Reggiana, mentre Samuele Damiani è seguito da Pescara e Foggia, con gli abruzzesi in vantaggio. Anche Jérémie Broh è in procinto di lasciare la squadra, poiché non è stato convocato per il ritiro a Manchester.

Dario Saric è un altro centrocampista che ha attirato l’attenzione di Pisa e Cosenza, ma il Palermo non sembra intenzionato a cederlo a meno di offerte molto vantaggiose. In difesa, si prevede una riduzione del numero di centrali, con Ionut Nedelcearu che potrebbe trasferirsi alla Salernitana.

Per quanto riguarda il ruolo di terzino sinistro, la ricerca di nuovi rinforzi non è una priorità poiché ci sono già giocatori come Lund e Ceccaroni che possono coprire quella posizione. Mladen Devetak è vicino a un trasferimento ai croati del Rijeka.

In attacco, il Burnley ha mostrato interesse per l’esterno del Nantes, Stredair Appuah, ma il Palermo sembra essere in vantaggio nella trattativa. Nel frattempo, Cristiano Del Grosso è stato ufficializzato come nuovo allenatore della Primavera, dopo aver guidato l’Under 17 rosanero.