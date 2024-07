“Mi ha chiamato il Real Madrid”: Simone Inzaghi lo scopre in diretta TV | Allarme rosso Inter

L’Inter trema, si è fatto sotto il Real Madrid: panico alla Pinetina, Inzaghi lo scopre dai giornali e dalle televisioni.

Il calciomercato fino a questo momento delle big in Italia sta andando avanti senza grandissimi scossoni soprattutto quello dell’Inter. lo scorso anno era stato il Milan a dover salutare una bandiera dei rossoneri ma il pericolo di un Blitz da parte delle società più ricche per i talenti della nostra serie A è sempre dietro l’angolo.

Con le vetrine internazionali appena concluse di Copa America e di europei in Germania sono stati tanti i calciatori dell’Inter che si sono messi in mostra e che hanno attirato l’attenzione dei maggiori club al mondo tra Premier League Liga e Arabia Saudita.

Di recente le parole di un procuratore hanno confermato l’interesse proprio del Real Madrid su uno dei giocatori più interessanti dell’Inter campione d’Italia. Il perno della difesa dei nerazzurri fa gola alle grandissime, e questo non è un segreto, ma sembra esserci stato un contatto concreeto. Inzaghi adesso potrebbe veramente tremare.

Inter, occhi sui gioielli di Inzaghi

Le uscite dei procuratori vanno sempre prese con le dovute precauzioni. Nei momenti più concitati dei trasferimenti infatti gli agenti si trasformano a livello comunicativo praticamente in un enigma, quando invece il momento giusto, le dichiarazioni arrivano puntuali e sempre a senso unico.

L’ultimo a parlare pubblicamente dei suoi assistiti è stato Tullio Tinti, che tra gli altri gestisce anche il giovane Colpani appena trasferitosi alla Fiorentina. “Dopo una stagione importante questo trasferimento dal Monza alla Fiorentina ci rende orgogliosi”. Ma è stato il suo suo intervento su Bastoni, a smuovere le acque in casa Inter. Secondo il procuratore infatti, Bastoni sarebbe stato cercato da due top club mondiali.

Bastoni, parla Tinti: “Tra City e Real Madrid..”

Secondo il procuratore dunque, Bastoni sarebbe finito nel mirino del Real Madrid. “Lo ha cercato anni fa il Manchester City, di recente il Real Madrid”. Ha detto Tinti, che ha poi parlato del progetto Inter: “La società che vuole vincere non si disfa dei campioni. I Club esteri hanno bussato alla porta dell’Inter”.

Insomma, che Bastoni facesse gola all’estero, non era certo un segreto. Ma l’Inter sembra volere blindare i suoi giocatori migliori, non cedendo alle tentazioni economiche, anche se di offerte concrete sul tavolo non ne sono mai arrivate fino a questo momento.