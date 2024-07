TMW: “Tre club di Serie B su Federico Bergonzi”

Federico Bergonzi potrebbe continuare a giocare in Serie B dopo l’ultima stagione con la maglia della Feralpisalò terminata con l’amara retrocessione in Serie C. Come riportato da Tuttomercatoweb.com, infatti, il terzino destro di proprietà dell’Atalanta è finito nel mirino di Pisa, Catanzaro e Cosenza. Sulle sue tracce ci sarebbero anche il Padova e il Catania.. Prima di partire per un eventuale nuovo prestito, però, il classe 2001 firmerà il rinnovo di contratto con i nerazzurri.

