Sassuolo, Carnevali: «L’obiettivo è ripartire, possiamo continuare a fare belle cose»

Giovanni Carnevali, amministratore delegato del Sassuolo, ha rilasciato le seguenti parole – raccolte da SassuoloNews.net – durante la presentazione dei neroverdi:

«Non ci siamo mai fermati. Credo che l’importante sia ripartire, come è stato detto dalla nostra proprietà. Oggi la cosa più importante sono le parole di Marco e Veronica (Squinzi, i proprietari del club) perché ci danno questa possibilità di poter continuare, di avere una visione per il Sassuolo del futuro e penso che potremo continuare a fare delle belle cose come abbiamo sempre fatto.

Dobbiamo imparare a non mettere in difficoltà le big ma tutte perché altrimenti ci sono delle brutte sorprese. Io credo che la cosa importante è cercare di essere tutti uniti e basta guardare la piazza e i nostri tifosi che penso siano la nostra forza. Grazie a questo volere, cercare di ottenere qualcosa che ti faccia stare bene e penso si possa ottenere con sacrificio, umiltà, con uno spirito che deve essere quello di voler combattere, lottare, per ottenere qualcosa che faccia star bene noi e tutti. La squadra oggi è la cosa più importante, essere una squadra vuol dire avere un unico obiettivo, vuol dire avere un’idea ben precisa. Deve essere un gruppo di ragazzi, anche chi è dietro le quinte, che abbiano voglia di fare e di aiutarsi e penso che la squadra debba avere un obiettivo e ognuno di noi ce l’ha, poi deve cercare di realizzarlo e molti di loro di farlo sul campo»