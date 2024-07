Gds: “Palermo, riprende quota l’ipotesi Di Chiara”

L’edizione odierna de “Il Giornale di Sicilia” si sofferma sul mercato del Palermo con l’ipotesi Di Chiara che riprende quota.

Sul fronte degli acquisti, il Palermo è in attesa di finalizzare l’arrivo di Stredair Appuah dal Nantes, ma senza un’ultima accelerazione rischia di perdere il giocatore a favore di altri club interessati. Nicolussi Caviglia rimane la prima scelta per il centrocampo, ma la trattativa con la Juventus, nonostante i buoni rapporti tra le società, si preannuncia complicata.

Dalla Francia: Palermo, problemi per Appuah?

Il Pescara ha mostrato interesse anche per Buttaro, ma il Palermo ha risposto con un secco no. Nonostante l’intenzione di lasciare andare il numero 25, il Palermo vuole prima assicurarsi un terzino sinistro, utilizzando Buttaro come jolly fino ad allora. Il nome di Di Chiara ha ripreso leggermente quota, ma non è considerato la prima scelta.

L’opzione Lapadula sembra ormai tramontata, poiché il peruviano ha informato il Cagliari della sua intenzione di giocarsi le proprie carte in Serie A e di non considerare offerte dalla Serie B al momento.