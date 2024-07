Gazzetta dello Sport: “Serie B: la caccia continua, tutte le trattive del giorno”

L’edizione odierna de “La Gazzetta dello Sport” si sofferma sulle trattative del giorno in serie B.

Il mercato degli attaccanti è sempre il più appassionante, ma questa estate di Serie B vede un fermento significativo anche tra i portieri. Mentre per i numeri uno molte posizioni sono già state sistemate, rimangono ancora alcune caselle da riempire. Al contrario, il mercato degli attaccanti è in pieno fermento, con molte operazioni ancora da definire. Oggi, 31 luglio, è uno step importante a livello contabile per le società. Da domani si potrà operare liberamente fino al 30 agosto.

La Sampdoria aspetta: torna Stankovic?

Bari e Pisa stanno completando le loro squadre. Moreno Longo è pronto ad accogliere Radunovic dal Cagliari, con l’arrivo previsto già oggi per le visite mediche. La trattativa includeva anche Veroli e Gaston Pereiro, ma solo per Veroli ci sono ancora speranze. Pippo Inzaghi ha ufficializzato Semper come nuovo portiere del Como. La Sampdoria ha preso Ghidotti dal Como per affiancare Ravaglia e punta a riavere Stankovic in prestito dall’Inter. La Juve Stabia attende una risposta dal Monza per Sorrentino, con Thiam come alternativa. Lo Spezia ha preso Sarr, ma l’operazione per Bertinato del Venezia è stata congelata.

Attaccanti

Il derby di Strizzolo: da Modena a Reggio

Torregrossa, attualmente fuori rosa a Pisa, è visto come ideale per completare l’attacco del Brescia. La trattativa è in corso, e c’è ottimismo che l’affare possa andare in porto.

Il Pisa non ha mollato la pista Lapadula, offrendo un contratto di 3 anni. Il Cagliari ha abbassato le pretese da 5 milioni a 3 milioni, ma l’accordo non è ancora concluso.

Ogni giorno può essere buono per l’annuncio di Tutino alla Sampdoria: 4 anni di contratto, 1 milione di prestito e 2,5 milioni di riscatto al Cosenza.

Il Frosinone è in pole position per Pecorino della Juventus, e ha già accolto Fallou Sene dalla Fiorentina. Strizzolo sembra destinato a lasciare il Modena, con la Reggiana come destinazione più probabile. La Carrarese attende il sì del giovane Cerri dalla Juventus e punta a convincere Shpendi dell’Empoli. Il Cesena ha fatto passi avanti per Van Hooijdonk del Bologna. La Salernitana ha accolto Kallon nell’affare Kastanos. Il Cittadella, per sostituire Pittarello, guarda a Ravasio della Lucchese, mentre il Sassuolo potrebbe mandare Moro in prestito da Gorini per valorizzarlo.