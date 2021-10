L’edizione odierna de “Il Corriere dello Sport” si sofferma sulla Salernitana e la proroga per l’acquisto del club.

Tifosi in ansia dopo la nuova nota dei trustee sulla questione della vendita della Salernitana. Deadline per presentare le offerte spostata al 15 novembre, ma naturalmente c’è la scadenza più importante, quella del 31 dicembre, entro cui il club dovrà essere ceduto. La nota dei trustee non boccia le tre offerte giunte, ma chiede di modificare alcuni aspetti delle proposte per ritenerle «congrue e vincolanti». Allo stesso tempo, però, consente ad altri di farsi avanti. Ed è questo l’aspetto più singolare. Il termine fissato per presentare le manifestazioni d’interesse era, infatti, quello del 30 settembre, poi questo slittamento al 15 novembre, ma senza la bocciatura delle offerte pervenute. Anzi, con nuove e precise indicazioni per gli offerenti.

Questi gli aspetti salienti della nota: i trustee hanno ricevuto entro il 30 settembre alcune offerte, che però attualmente non possono essere ritenute valide, congrue e vincolanti; le interlocuzioni con tali offerenti proseguono; il pagamento del prezzo di compravendita deve essere saldato contestualmente all’atto di trasferimento delle partecipazioni; la proposta deve essere formulata senza alcuna condizione; qualora venisse accettata un’offerta, il saldo del prezzo dovrà avvenire entro i dieci giorni successivi e comunque entro il 31 dicembre 2021; nel caso di più offerte verrà indetta una gara fra gli offerenti con l’offerta più alta ricevuta come prezzo base e rilancio minimo pari all’1% del prezzo base. La sensazione, dunque, è che ci sia un buon interesse per l’acquisto della Salernitana, ma la domanda che i tifosi si pongono è una sola: perché far trascorrere altro tempo? Concedendo altri quaranta giorni i trustee si assumono anche il rischio del risultato sportivo, che ovviamente potrà incidere in un senso o nell’altro sul valore di una nuova offerta.