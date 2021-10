L’edizione odierna de “Il Corriere dello Sport” si sofferma sulla questione relativa ai diritti tv.

Non è all’ordine del giorno, ma la questione Dazn non potrà essere ignorata nell’Assemblea di oggi. La Lega, infatti, ha già manifestato alla media-company la preoccupazione per una serie di disservizi che hanno condizionato la visione di alcune partite di queste prime giornate di campionato. I problemi, nelle ultime settimane, sembrano essersi diradati, ma l’argomento resta di attualità. Del resto i club hanno anche ricevuto le pressioni degli sponsor che si sono lamentati per la visibilità ridotta a causa delle diverse interruzioni.

Tra via Rosellini e Dazn ci sono già stati una serie di contatti e scambi – prima una lettera inviata dalla Lega e poi un incontro tra l’ad De Siervo e i vertici della web-tv -, mentre sono già state prese iniziative per compensare gli abbonati. Possibile che dall’appuntamento di oggi possa uscire un nuovo invito a garantire il miglior servizio possibile. Da capire, inoltre, se nella vicenda possa inserirsi anche la lettera inviata nei giorni scorsi da Sky alla Lega per rimarcare nuovamente la mancata messa in vendita dei diritti pay degli highlights. Proprio Dazn ha inciso nella scelta dei club. E allora chissà che, proprio per venire incontro alle esigenze degli sponsor, ci possa essere un’apertura nei confronti della tv satellitare.