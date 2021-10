L’edizione odierna de “Il Corriere dello Sport” si sofferma sulla posizione di Enzo Maresca al Parma che almeno per il momento dovrebbe essere salda.

«Trust in Enzo Maresca». Fiducia in Enzo Maresca. E ancora: «We have not contacted any other coaches». Non abbiamo contattato altri allenatori. Questa volta nel tweet del presidente Kyle Krause non ci sono le bandierine usate per creare attesa attorno ai nuovi acquisti e non ci sono i consueti incitamenti pre-match alla squadra crociata. Ci sono solo due cuori, uno giallo l’altro blu, a corredo di due frasi tanto semplici quanto definitive per chiudere – almeno per il momento – una quattro giorni di voci, indiscrezioni e retroscena. E dunque fiducia in Maresca, questo il messaggio pubblico del patron a stelle a strisce, concetto ribadito in sede privata allo stesso tecnico crociato, nel mirino dei tifosi e di molti addetti ai lavori per l’inizio di campionato balbettante del suo Parma. Fiducia a doppia mandata, perchè Krause nega pure l’aver telefonato, insieme alla dirigenza sportiva, a qualche allenatore libero per sondarne l’eventuale disponibilità.

Dopo il pareggio subito in rimonta a Ferrara, quarta partita consecutiva senza vittoria, dopo la miseria dei nove punti conquistati nelle prime sette giornate, dopo il malumore esternato da buona parte – probabilmente la fetta più grossa – della tifoseria per le prestazioni sul campo di una squadra forte sulla carta ma spesso debole di testa e di carattere, dopo tutto questo la società fa quadrato. Le parole, seppur a distanza, del presidente Krause, a cui fa eco il direttore dell’area tecnica Javier Ribalta. Enzo Maresca è confermato sulla panchina del Parma, non ci saranno a breve ribaltoni o cambi di rotta, massima fiducia in un progetto tecnico a cui però serve tempo per dare i frutti sperati. Concetti ribaditi nei colloqui dei dirigenti gialloblu e un messaggio chiaro anche per i tifosi: noi vogliamo vincere e vogliamo tornare in serie A il prima possibile.