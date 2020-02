Il Teramo di Bruno Tedino non sta attraversando un bel periodo, la squadra dell’ex tecnico rosanero ha perso per 0-3 contro il Monopoli. Adesso l’allenatore rischia l’esonero, dopo la contestazione dei tifosi contro di lui. L’edizione odierna del “Corriere dello Sport” fa il punto della situazione, con Cetteo Di Mascio pronto a prendere il posto di Tedino. Di Mascio, attualmente è il responsabile del settore giovanile biancorosso e potrebbe essere una sorta di traghettatore per concludere la stagione .