L’epidemia di Coronavirus spaventa tutto il globo, il virus rapidamente si sta espandendo e ha le sue conseguenze anche nel mondo del calcio. Infatti secondo quanto riporta “Il Messaggero” due ex Napoli sono in quarantena a Malaga, si tratta dell’ex capitano Marek Hamsik e di Rafa Benitez, che sono in ritiro nella città spagnola per preparare al meglio la nuova stagione sportiva con il Dalian. Il tecnico ex Liverpool ha voluto spiegare cosa sta vivendo ai microfoni di “The Athletic”, di seguito le sue parole: «Non avevo mai sperimentato niente di simile nella mia carriera. Stiamo vivendo una pre-season normale, ma in circostanze strane. Prendiamo le temperature dei nostri giocatori due volte al giorno, dobbiamo restare per due settimane all’interno della stessa struttura. Sono solo precauzioni, perché stanno tutti bene, ma serve essere pronti a ogni evenienza».