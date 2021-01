L’edizione odierna del “Corriere dello Sport” si sofferma sulla sfida fra Inter e Juventus.

Potrebbe essere l’ultima per Suning. Dipende se la trattativa con Bc Partners andrà in porto o meno. Steven Zhang guarderà la sfida in televisione.





Negli ultimi giorni Marotta e Antonello hanno comunicato che le mensilità di luglio e agosto verranno saldate entro il 16 febbraio.