L’edizione odierna del “Corriere dello Sport” riporta le dichiarazioni di Roberto Boscaglia, allenatore del Palermo.

«Valente a destra si può fare, ma per come stiamo giocando meglio a sinistra. Lucca? Non è un rigore sbagliato che intacca la fiducia che abbiamo in lui».





«Non siamo così sciocchi da poter credere di vincere il campionato a 19 punti di distanza, ma dobbiamo tenerci pronti per essere lì. Non pensiamo a lunga scadenza. L’obiettivo è assestarci su una classifica importante per avere la possibilità di giocarci tutto nel finale».