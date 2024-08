Corriere dello Sport: “Silvestri passa dal Cesena al Trapani. Tutte le trattative del giorno in serie C”

L’edizione odierna de Il Corriere dello Sport dedica un titolo in prima pagina alle trattative del giorno in Serie C.

Per arrivare al difensore Patrick Enrici (24), l’Avellino ha offerto al Taranto il trequartista Ignacio Lores Varela (33), sbloccando una trattativa che si protrae, tra accelerate e stalli, da almeno tre settimane. L’operazione sembra, finalmente, in dirittura d’arrivo. Lunedì si era inserito il Trapani, che può comunque consolarsi con Luigi Silvestri (32), che arriverà in prestito dal Cesena e col centrocampista Andrea Spini (23) del Lumezzane. L’Avellino, che s’è fatto superare dal Cerignola per l’esterno offensivo Andrea Cisco (25) del Sudtirol, cederà il portiere Pasquale Pane (34) in prestito al Team Altamura, mentre l’esterno di centrocampo Daniel Sannipoli (24) è corteggiato dalla Cavese. Doppio colpo in attacco del Potenza che si aggiudica Marco Rosafio (30) a titolo definitivo dalla Spal e Gabriele Selleri (21) dal Pontedera. COLPI CASERTANA. La Casertana ha ufficializzato l’ingaggio in prestito della punta Antonio Satriano (21) dagli olandesi dell’Heracles e puntano su Camillo Ciano (34), attaccante svincolato dal Benevento. La Turris cederà l’esterno difensivo Sergio Contessa (34), che firmerà un biennale col Taranto. In due salutano il Trapani: la mezzala Oliver Kragl (35) rescinde e passa alla Fidelis Andria; l’esterno offensivo Francisco Sartore (29) si trasferisce in prestito al Piacenza. Questa mattina il presidente Sebastiani e il ds Foggia raggiungeranno Milano. Nelle prossime ore arriverà la risposta di Riccardo Improta (30). Servono una mezz’ala e una punta centrale. Stefano Pettinari (32) è in cima alla lista. Se ci sarà, la cessione di Davide Merola (24), sarà last minute. Sfumato l’arrivo del difensore Alessandro Tuia (34). ALTRI AFFARI. Omar El Kaddouri (33) può firmare con la Spal che cede Riccardo Collodel (23) alla Casertana, Daniel Dumbravanu (23) alla Lucchese e, come detto, Marco Rosafio (29) al Potenza. In entrata si tratta l’arrivo a titolo definitivo di Hamza Haoudi (23) dal Frosinone. La Ternana prenderà il portiere svincolato Gianmarco Vannucchi (29) e dal Catanzaro possono arrivare il difensore Nicolò Brighenti (35) e il trequartista Alessio Curcio (34). Mancano dettagli per l’arrivo della punta Pietro Cianci (28) dal Catania, mentre le fere accelerano i contatti per Francesco Donati (23) dell’Empoli. Il Gubbio ha chiuso per l’arrivo del terzino Francesco Zallu (21) a titolo definitivo dal Cagliari. Dopo la partenza di Emilio Volpicelli (32), il Pineto è alla ricerca di una punta. Piace Tommaso Ceccarelli (32), del Picerno. Potrebbe chiudersi con il botto il calciomercato del Crotone che punta all’esperto centrocampista del Monopoli Carlo De Risio (33). Le parti sono vicine, ma il suo arrivo è legato alla cessione di uno fra Riccardo Stronati (27) e Jurica Jurcec (22). Per puntellare la difesa è vicino Nicolò Armini (23) del Potenza ma interessa anche Ange Caumenan N’Guessan (21) del Torino e cresciuto nel settore giovanile del Lens. Ad un passo dall’addio l’esterno sinistro Manuel Nicoletti (26) . TRATTATIVE ASCOLI. Due trattative in corso per l’Ascoli, quella per il centrocampista di proprietà del Pisa, Salvatore Santoro (25), la scorsa stagione in prestito alla Pro Vercelli, e quella con il difensore argentino chiusa con il Catania per Marcos Curado (29), ex Frosinone, Perugia e Crotone. Gli etnei hanno anche proceduto allo scambio con la Carrarese David Bouah (23) per Alessandro Raimo (25).