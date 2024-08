Corriere dello Sport: “Gaetano-Cagliari: adesso sì. Kossounou va da Gasp. Tutte le trattative del giorno in serie B”

L’edizione odierna “Il Corriere dello Sport” si sofferma sulle trattative del giorno In serie B.

Gianluca Gaetano (24) di nuovo al Cagliari, ci siamo. Dopo una lunga trattativa, portata avanti sempre in un clima di ottimismo, ieri i sardi si sono avvicinati moltissimo alle richieste del Napoli, alle prese con una vera rivoluzione a centrocampo. L’operazione dovrebbe quindi concludersi a ore sulla base di 7 milioni di euro tra prestito e obbligo di riscatto con l’inserimento di una possibile percentuale sulla rivendita. Il trequartista, ricordiamolo, ha sempre espresso il desiderio di tornare in Sardegna e ieri pomeriggio è stato avvisato sul nuovo e decisivo avvicinamento tra le due società.

DEA SCATENATA. L’Atalanta non si ferma più. Nella notte tra lunedì e martedì ha infatti chiuso anche per il difensore Odilon Kossounou (23) dal Bayer Leverkusen. L’accordo prevede un prestito a 5 milioni e un riscatto fissato a 25. Adesso va decifrata la situazione di Ben Godfrey (26): preso quest’estate dall’Everton, il duttile centrale potrebbe infatti valutare già una partenza visto che ci sarebbero state delle difficoltà ambientali. Nel frattempo i nerazzurri hanno ufficializzato l’arrivo del portiere portoghese Rui Patricio (36) come sostituto di Juan Musso (30). «Ho scelto l’Atalanta, che è un grande club, e per me è un grande orgoglio essere qui», le prime parole dell’ex Roma.

RITORNO. Passiamo al Monza, che attende oggi Alessio Zerbin (25, ieri sera il ragazzo era ancora a Napoli) dal Napoli. Ieri i due club hanno raggiunto un accordo per il prestito secco dell’attaccante di proprietà del club campano, già biancorosso nella stagione passata. Torino ed Empoli hanno impostato invece una maxi-operazione che prevede il trasferimento di Sebastian Walukiewicz (24) in Piemonte, con Pietro Pellegri (23) e Saba Sazonov (22) pronti ad effettuare il percorso inverso. Per l’attacco continua, poi, il duello con Empoli-Cagliari per David Okereke (26). Il nigeriano è un’idea dei sardi in caso di addio di Gianluca Lapadula (34), che è proprio nel mirino dei toscani ma anche di altre società di B.

Sempre il club di Fabrizio Corsi ieri si è avvicinato tantissimo a Mattia De Sciglio (31) della Juve, con cui dialoga da tempo, per un trasferimento alla corte di Roberto D’Aversa (49). Fuori dai piani di Thiago Motta (41), il terzino ha un altro anno di contratto con i bianconeri e in ogni caso è vicino all’addio. Non solo: preso dal Chelsea il centrocampista Tino Anjorin (22), gli azzurri hanno sondato anche il terreno per Josip Brekalo (26): il croato è in uscita dalla Fiorentina e nei radar pure del Venezia.

Ieri Ante Rebic (30) è sbarcato a Lecce per svolgere il primo allenamento con la squadra. Nel pomeriggio, i giallorossi hanno annunciato anche Frederic Guilbert (29) che ha firmato un contratto fino al 2026 con opzione per l’anno successivo. Tornando al Venezia, Tanner Tessmann (22) ha firmato per il Lione. L’importo del trasferimento è di 6 milioni di euro più il 10% sulla futura rivendita. Infine il Torino per la difesa ha anche il sì di Guillermo Maripan (30) del Monaco.