Corriere dello Sport: “Joao Pedro si riduce lo stipendio per la Salernitana. Tutte le trattative del giorno in serie B”

L’edizione odierna de “Il Corriere dello Sport” si sofferma sulle trattative del giorno in serie B.

Sassuolo sempre molto attivo sul mercato a pochi giorni dalla chiusura delle trattative della sessione estiva. Abbandonata la pista Gianluca Lapadula (34), il club neroverde ha offerto 2 milioni al Venezia per il cartellino dell’esperto centravanti danese Christian Gytkjaer (34). Chiuso l’accordo per il centrale bosniaco Tarik Muharemovic (21) della Juventus, mentre si avvicina anche il mediano franco-congolese Antoine Makoumbou (26) del Cagliari.

Tema cessioni: la punta Flavio Russo (19) potrebbe passare al Lecco a titolo temporaneo. La Reggiana è pronta ad accogliere il centrale mancino Alessandro Fontanarosa (21), in prestito secco dall’Inter, e la punta croata Noa Kljajic (18), svincolatosi dopo l’esperienza nel vivaio del Mainz 05. Il Cesena segue l’esterno Anthony Partipilo (30) del Parma, su cui c’è anche il Bari e il centravanti albanese Stiven Shpendi (21) dell’Empoli. La Salernitana non molla la pista Joao Pedro (33) che si è svincolato ed è pronto a ridursi l’ingaggio pur di approdare in granata.