Squilla il telefono, è Zlatan Ibrahimovic: vuoi venire da noi? Lo prendono subito dalla Roma

Il club milanese è pronto a battere un colpaccio proveniente dai rivali giallorossi. Il dirigente svedese è già in contatto con la Magica.

Siamo ormai giunti nella fase più calda del mercato, quella in cui le società devono chiudere in fretta e furia le trattative in quanto manca sempre meno alla chiusura ufficiale della sessione. Lo sa bene il Milan, che ha preso quasi tutti i colpi richiesti da mister Paulo Fonseca. La squadra al momento sembra essere praticamente al completo, anche se qualche colpo in più non dispiacerebbe affatto.

Più nel dettaglio, i rossoneri vorrebbero concedere al proprio allenatore qualche altra alternativa di livello ai titolari, visti i tanti impegni che ci saranno in questa stagione. La nuova Champions League infatti porta via diverse energie, e per questo motivo la rosa deve essere ancora più lunga del solito.

E’ proprio per questo motivo dunque che la società sette volte campione d’Europa, attraverso quello che ad oggi pare essere l’uomo chiave in termini di calciomercato, vale a dire Zlatan Ibrahimovic, ha cominciato a lavorare su un grande nome proveniente dalla Roma. Il dirigente svedese ha instaurato i primi contatti con il giocatore e con il club capitolino, e a breve dovrebbe arrivare l’ufficialità dell’operazione.

Il Diavolo pesca nella città eterna

Il Milan è alla ricerca di un vice Morata. Jovic non convince da solo, ed è addirittura stato messo sul mercato dalla società, e di conseguenza c’è bisogno di un’alternativa di livello che possa far rifiatare lo spagnolo.

Questa tematica è diventata ancora più urgente dopo l’infortunio dell’ex attaccante di Juve e Chelsea, e di conseguenza sta facendo muovere qualcosa ai piani alti di Milanello. A quanto pare infatti il club meneghino è tornato alla carica per Tammy Abraham, già seguito qualche settimana fa e che piace parecchio sia a mister Paulo Fonseca che alla dirigenza.

Serve un’intesa tra i due club

La situazione al momento è chiara: la Roma vuole cedere il bomber inglese e il Milan ha bisogno di un centravanti. Di conseguenza ad entrambe converrebbe imbastire una trattativa del genere.

C’è però da trovare un accordo sulle condizioni del trasferimento. I giallorossi spingono per una cessione a titolo definitivo, al contrario del Diavolo che vorrebbe invece prendere l’attaccante in prestito con diritto di riscatto.