L’edizione odierna del “Corriere dello Sport” parla del calciomercato rosanero. Il primo acquisto della sessione invernale, intanto, è già a Palermo – si legge -. Atterrato in città intorno alle 14:35 con un volo proveniente da Fiumicino, Andrea Silipo si è recato ieri pomeriggio al “Barbera” per sottoscrivere il contratto. Il diciottenne arriva in prestito dalla Roma e oggi sosterrà il primo allenamento con i nuovi compagni. Dopo la firma, è arrivato il rosanero Manuel Peretti in compagnia di Bechini, Kraja e Felici per accogliere il nuovo “under”, la “benzina” che serve ai rosanero per ritrovare il ritmo tenuto nella prima parte del campionato.