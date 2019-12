Oltre al mercato, l’edizione odierna del “Corriere dello Sport” parla anche di “campo” in casa Palermo. Ieri la squadra ha proseguito la preparazione in vista della gara interna contro il Marsala con una doppia seduta al “Tenente Onorato”. Dopo un lavoro specifico per reparti in occasione della sessione mattutina – si legge -, nel pomeriggio il programma ha previsto un’esercitazione tecnica, una partitella a tema e una sfida in porzione ridotta del campo che è terminata con un splendido gol di Ficarrotta con un tiro di sinistro sotto l’incrocio. Martinelli ha smaltito la botta alla caviglia lavorando regolarmente in gruppo, così come Lancini e Ricciardo che erano stati colpiti dall’influenza.