C’è spazio anche per parlare di Ferdinando Sforzini sulle colonne del “Corriere dello Sport” nell’edizione odierna. Nandogol – si legge – ha scommesso su se stesso per una carriera over 35. A Palermo, con i rosa e senza riserve. Non è facile ma ci prova con quello che è il suo credo: «Non mi pongo limiti, nella mia carriera ho superato tanti ostacoli, senza paura». Anche lui – prosegue il quotidiano – con l’idea del gol come strada per trovare considerazione, soprattutto ora che il rientro di Ricciardo appare imminente. Per Sforzini con l’FC Messina sarebbe il primo acuto da titolare in casa.