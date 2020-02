L’edizione odierna del “Corriere dello Sport” fa un riepilogo relativo agli ultimi colpi di mercato arrivati in serie C. Si parte con il Catanzaro, dove torna il centrocampista brasiliano Alvaro Iuliano (28): arriva in prestito dal Potenza. Al Rende il difensore Alessandro Negri (19) dal Milan con i centrocampisti Gaetano Navas (22) dal Mantova e Saveljevs Aleksejs (20) in prestito dal Verona. L’Avellino si assicura il centrocampista Agostino Rizzo (20) in prestito dal Livorno, la punta Salvatore Sandomenico (30) in prestito dalla Cavese, l’attaccante Daniele Ferretti (33) a titolo definitivo dal Trapani e soprattutto la punta Demiro Pozzebon (31), un ritorno, dal Gozzano. Alla Cavese il portiere Alessio Abibi (23) dall’Avellino. Rinforzo da Pescara per la Casertana con il centrocampista Simone Tascone (22), che si aggiunge al ritorno dell’attaccante argentino Gaston Ezequiel Corado (30), trascorsi con Matera e Catanzaro. Due operazioni del Bari con il difensore Pierluigi Pinto (21) in prestito dalla Fiorentina via Salernitana e l’attaccante Rocco Costantino (29) in prestito dalla Triestina. Alla Virtus Francavilla il centrocampista Carmine Setola (20) in prestito dal Siena. Alla Fermana i difensori Andrea Bonetto (22) dal Vicenza e Giuseppe Esposito (20) in prestito dal Napoli più l’attaccante Samuele Neglia (28) in prestito dal Bari. Per la Sambenedettese il centrocampista Diego Cenciarelli (21) dal Gubbio. Alla Ternana vanno il centrocampista Luca Verna (26) in prestito dal Pisa con diritto di riscatto, l’attaccante argentino Jonathan Alexis Ferrante (24) dal Pescara e il prolungamento del contratto fino al 30 giugno 2023 per il centrocampista Filippo Damian (23) a titolo definitivo dopo il prestito dal Siena. Per il Gubbio il centrocampista Gabriele Bove (21) dal Torino. Al Siena il difensore Carlo Romei (20) in prestito dalla Sampdoria il centrocampista Andrea Bovo (33) in prestito dalla Virtus Francavilla, gli attaccanti Kingsley Boateng (25) in prestito dalla Ternana e Claudio Sparacello (24) in prestito dal Picerno. Alla Triestina il difensore Andrea Signorini (30) in prestito dal Catanzaro e l’attaccante Vincenzo Sarno (31) in prestito dal Catania e il laterale Davide Brivio (31) dal Chievo. Per il Vicenza l’attaccante Andrea Nalini (29) dal Crotone. Per il Como l’attaccante Eric Lanini (25) in prestito dal Parma. Al Monza il centrocampista Josè Machin (23) in prestito dal Parma. Per il Gozzano gli attaccanti Doudou Mangni (26) in prestito dal Catanzaro e Matteo Momentè (32) dalla Pianese. All’Olbia il difensore Antonio Candela (19) in prestito dal Genoa.