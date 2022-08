L’edizione odierna de “Il Corriere dello Sport” si sofferma sull’avvio della serie D.

Si parte. I l Dipartimento Interregionale ha ufficializzato la composizione dei gironi della Serie D 2022-23: nove gironi, dei quali A e D a venti squadre con un organico definitivo che comprenderà 166 club (in attesa delle decisioni rispetto alla posizione del Giarre, in ogni caso inserito nel girone I). Serie D ovvero il campionato d’Italia l’unico nel panorama nazionale ad abbracciare tutte le regioni.

TRE SOSTE. Il campionato partirà con la prima giornata domenica 4 settembre. Unica eccezione il girone I, che slitterà a domenica 18. Tre le soste previste: 25 dicembre, 1 gennaio e 12 marzo 2023 per gli impegni della Rappresentativa Serie D alla prossima edizione della Viareggio Cup.

TURNI INFRASETTIMANALI. Per quanto riguarda i turni infrasettimanali, in due occasioni coinvolgeranno tutti i gironi: 21 dicembre e 6 aprile 2023. I raggruppamenti a 20 squadre osserveranno invece altri quattro turni (per un totale di sei): 21 settembre e 5 ottobre nel corso del girone di andata, 25 gennaio e 8 febbraio per il ritorno.

Gli orari ufficiali: dal 4 settembre si giocherà alle 15, per passare alle 14.30 il 30 ottobre. Ritorno alle 15 dal 26 marzo, mentre dal 14 maggio il fischio d’inizio sarà alle ore 16.

Ecco i nove gironi.

GIRONE A : Asti, Borgosesia, Bra, Casale, Castanese, Castellanzese, Chieri, Chisola, Derthona, Fezzanese, Fossano, Gozzano, Legnano, Ligorna, Pinerolo, Pont Donnaz, Sanremese, Sestri Levante, Stresa Vergante, Vado.

GIRONE B: Arconatese, Alcione Milano, Breno, Brusaporto, Caronnese, Casatese, Chievo Sona, Varese, Desenzano, Folgore Caratese, Lumezzane, Ponte San Pietro, Real Calepina, Seregno, S. Franciacorta, Varesina, Villa Valle, Virtus Ciseranobergamo.

GIRONE C: Adriese, Caldiero Terme, Campodarsego, Cartigliano, Cjarlins Muzane, Dolomiti Bellunesi, Este, Legnago Salus, Levico Terme, Luparense, Mestre, Montebelluna, Montecchio Maggiore, Portogruaro, Torviscosa, Union Clodiense Chioggia, Villafranca Veronese, Virtus Bolzano.

GIRONE D: Aglianese, Bagnolese, Carpi, Correggese, Corticella

Crema, Fanfulla, Forlì, Giana Erminio, Lentigione, Mezzolara, Pistoiese, Prato, Ravenna, Real Forte Querceta, Salsomaggiore, Sammaurese, Sant’angelo, Scandicci, United Riccione

GIRONE E: Arezzo, Città di Castello, Flaminia Civitacastellana, Follonica Gavorrano, Ghiviborgo, Grosseto, Livorno, Mobilieri Ponsacco, Montespaccato, Orvietana, Ostia Mare, Pianese, Poggibonsi, Sangiovannese, Seravezza Pozzi, Sporting Trestina, Tau Calcio Altopascio, Terranuova Traiana

GIRONE F: Fano, Avezzano, Chieti, Cynthialbalonga, F.C. Matese, Montegiorgio, Pineto, Porto d’ascoli, Roma City, San Nicolò Notaresco, Sambenedettese, Team Nuova Florida, Termoli, Tolentino, Trastevere, Vastese, Vastogirardi, Vigor Senigallia.

GIRONE G: Angri, Aprilia Racing, Arzachena, Atletico Uri, Casertana, Cassino, Ilvamaddalena, Lupa Frascati, Nola, Paganese, Palmese, Pomezia, Portici, Real Monterotondo Scalo, Sarrabus Ogliastra, Sorrento, Tivoli, Vis Artena

GIRONE H: Afragolese, Barletta, Bitonto, Brindisi, Casarano, Cavese, Fasano, Francavilla, Gladiator, Gravina, Lavello, Martina, Matera, Molfetta, Nardò, Nocerina, Puteolana, Team Altamura.

GIRONE I: Canicattì, Castrovillari, Catania, Città di Acireale, Città di Sant’Agata, Cittanova, Trapani, FC Lamezia Terme, Licata, Locri, Paternò, Santa Maria Cilento, Ragusa, Real Aversa, San Luca, Sancataldese, Mariglianese, Vibonese, Giarre.

Il Giarre è stato ammesso con riserva in virtù del Decreto TAR Lazio n. 5315/2022 – reg. ric. n. 09540 del 9 agosto 2022, salvo ogni ulteriore e successivo provvedimento in relazione al contenzioso giudiziale.