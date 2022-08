L’edizione odierna de “Il Corriere dello Sport” si sofferma sulle trattative di mercato del giorno in serie C.

Il Messina ha ingaggiato il portiere Riccardo Daga (22), scuola Cagliari, ex Arezzo, Viterbese e Monterosi. Per il Catanzaro c’è l’esterno greco Panos Katseris (21) nelle ultime due stagioni con Nocerina, Cavese e Nuova Florida: contratto triennale. Alla Fidelis Andria il portiere Alberto Savini (23) che ha militato nell’AlbinoLeffe. L’Avellino ha ceduto in prestito l’attaccante Marius Andrei Mocanu (18) al Vastogirardi. L’Ancona ha ottenuto il transfer per il centrocampista Lorenzo Paolucci (25) nello scorso campionato con la squadra belga del Royale Union Saint Gilloise.

Alla Fermana il difensore Stefano Pellizzari (25), il terzino Alessandro Eleuteri (24) e l’esterno Gabriele De Nuzzo (22) provenienti dalla Vis Pesaro, i centrocampisti Manuel Giandonato (30) ex Olbia, già in passato tra le fila della formazione marchigiana, e Riccardo Pinzi (19) dall’Udinese, figlio di Giampiero ex centrocampista in A della squadra friulana e del Chievo Verona. Per il Piacenza l’attaccante Claudio Morra (27) ex Virtus Entella, contratto annuale con opzione fino al 30 giugno 2025, e il centrocampista Mihael Onisa (22), a titolo temporaneo dal Pordenone con opzione di riscatto. Il Pontedera ha ufficializzato il centrocampista Nicolas Izzillo (28) in prestito dal Pisa. Al Lecco il portiere Piero Burigana (21) dal Padova. Torna con la Feralpisalò l’attaccante Ludovico D’Orazio (22) a titolo temporaneo dalla Spal. Il Pordenone si è assicurato l’attaccante lituano Edgaras Dubickas (24) dal Piacenza: contratto fino a giugno 2026. Per l’Alessandria il difensore Davide Costanzo (20) in prestito dal Napoli e l’attaccante Alessandro Galeandro (22) a titolo definitivo dall’AlbinoLeffe con contratto biennale.