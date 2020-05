L’edizione odierna del “Corriere dello Sport” riporta le dichiarazioni di Fabio Capello: «Che paese uscirà dall’emergenza? Con troppi proclami e protagonismo. E con tanta confusione. Ma senza direzione e concretezza. Non sappiamo ancora dove andare. Un nuovo caso può fermare tutto nel calcio? Sì, se non cambiano le regole d’ingaggio del virus. Perciò ho proposto un torneo di 40 giorni in ritiro permanente, come ai mondiali».