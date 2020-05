L’edizione odierna del “Corriere dello Sport” riporta le dichiarazioni di Tony Di Piazza, vicepresidente del Palermo: «Si punterà ancora sui giovani, arriveranno elementi di rilievo. E comunque sono competenze di Castagnini e Sagramola. Il Palermo è preparato al bis e gli acquisti saranno all’altezza, questo è sicuro. Ma, il calcio verrà ridimensionato. Fare piani adesso è inutile. Novità nei ruoli societari? La squadra di dirigenti ha funzionato e non vedo ragioni per cambiare. Il mio futuro? Non vedo stravolgimenti di assetti. Potrei essere più coinvolto rispetto a questa prima stagione. Alla fine, però, i veri motori restano Sagramola, Castagnini e Paparesta».