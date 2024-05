Corriere dello Sport: “Serie C Playoff, stasera le 4 gare di ritorno valide per il secondo turno nazionale. Il programma”

L’edizione odierna de “Il Corriere dello Sport” si sofferma sui playoff di serie C in programma questa sera.

I playoff di C fanno registrare l’ennesimo successo di pubblico sugli spalti. In totale saranno più di 25 mila gli spettatori che assisteranno alle 4 gare di ritorno valide per il secondo turno nazionale dei playoff di Serie C: dai novemila di Avellino ai tremila di Carrara passando per i seimila di Sassari e gli oltre settemila di Padova. Si qualificano per le semifinali: Avellino, Torres e Juventus Next Gen se vincono; Carrarese, Catania e Benevento se vincono o pareggiano; il Vicenza se vince, pareggia o perde con il minimo scarto; il Padova se vince con un margine di almeno due reti. Di seguito le designazioni arbitrali.

CARRARESE-JUVENTUS NEXT GEN (andata 1-1) Arbitro: Arena di Torre del Greco

Guardalinee: Nana Tchato-Pizzoni/De Angeli.

Var: Piccinini.

Avar: Di Vuolo.

AVELLINO-CATANIA (andata 0-1):

Arbitro: Bordin di Bassano del Grappa

Guardalinee: D’Angelo-Franco/Rinaldi

Var: Di Martin

Avar: Minelli.

TORRES-BENEVENTO (andata 0-1)

Arbitro: Galipò di Firenze Guardalinee: Munerati-Linari/Ancora

Var: Ghersini

Avar: Longo.

PADOVA-VICENZA (andata 0-2)

Arbitro: Perri di Roma Guardalinee: Marchetti-El Filali/Ubaldi

Var: Meraviglia

Avar: Pezzuto.