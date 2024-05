Corriere dello Sport: “Serie B. La geografia dei playoff, ecco chi vince”

L’edizione odierna de “Il Corriere dello Sport” si sofferma sulla geografia dei playoff di serie B.

Venezia-Cremonese: Veneto contro Lombardia, le due regioni regine dei playoff. Con questa del Venezia sono ora 17 le partecipazioni di una squadra veneta ai playoff mentre la Lombardia, con la Cremonese, ed anche il Brescia, è salita a quota 14 distanziando ancor più l’Emilia Romagna che è terza con 10. In questa classifica delle regioni presenti almeno una volta ai playoff di B mancano all’appello soltanto la Basilicata, il Molise e la Valle d’Aosta. Ai piedi del podio troviamo la Liguria che, con la presenza della Samp di Pirlo, ha affiancato a quota 8 la Toscana. Poi, con 6 partecipazioni, seguono il Piemonte, la Puglia e l’Umbria. A quota 4 la Campania ed il Lazio sono state raggiunte, grazie al Catanzaro, dalla Calabria mentre la Sicilia (Palermo) è salita a quota 3 alla pari con l’Abruzzo. In coda, alle spalle delle Marche (2), con una sola partecipazioni chiudono questa classifica il Friuli Venezia Giulia, la Sardegna ed il Trentino Alto Adige.

VENETO AL COMANDO. Se il Veneto comanda tra le regioni è una lombarda la squadra che vanta più partecipazioni ai playoff. Per il Brescia, con questa di quest’anno, sono ben 7. Le rondinelle hanno staccato lo Spezia ed il Cittadella, ferme a 6. Per il Venezia questo è il quarto playoff mentre Palermo e Sampdoria hanno soltanto bissato la loro unica, precedente esperienza: i rosanero ko in finale nel 2017 ed i doriani vincenti nel 2012. Matricole assolute, infine, sia la Cremonese che il Catanzaro e sono ora 44 le squadre con almeno un playoff in bacheca.

CHI VINCE DI PIU’. Partecipare è importante, ma non quanto vincere. La regione con più salti in serie A è il Piemonte che è l’unica a quota 3 con le due vittorie del Torino, nel 2005 (poi revocato) e nel 2006, e quella del Novara nel 2011. Comunque finisca la finale tra Venezia e Cremonese il Veneto o la Lombardia affiancheranno il Piemonte. Per il Veneto ci sono stati i successi del Verona (2019) e del Venezia (2021) mentre per la Lombardia quelli del Brescia (2010) e del Monza (2022). A quota 2 troviamo anche l’Emilia Romagna, la Toscana e la Liguria. Un solo successo per Puglia, Campania, Lazio, Abruzzo e Sardegna. Il Torino non è l’unica squadra che ha vinto due edizioni dei playoff visto che sono da ricordare anche i due trionfi del Livorno, nel 2009 e nel 2013.