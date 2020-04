L’edizione odierna del “Corriere dello Sport” si sofferma sull’attuabilità del Protocollo in Serie A. Il ministro Spadafora conta di dare il suo ok alla ripresa degli allenamenti individuali a partire dal 4 maggio. In gruppo si potrebbe riprendere dal 18 maggio. Ieri Giovanni Rezza, direttore del dipartimento malattie infettive dell’Istituto Superiore di Sanità, ha ribadito la sua prudenza: «Far ripartire il calcio è una decisione difficile, non mi sembra che ci siano condizioni di rischio zero. Il distanziamento sociale pare scarsamente applicabile».