L’edizione odierna del “Corriere dello Sport” si sofferma sul destino del Catania. Rimangono i dubbi sulla cessione del club. Il CDA ha optato per la non ricapitalizzazione. Leonardi, già presidente della Sicula Leonzio, si è defilato e la partita a scacchi è tutta da giocare. Se l’imprenditore si rivelerà sarà in grado di rilevare tutto il pacchetto, altrimenti il Tribunale dovrà valutare l’offerta del Comitato Pellegrino-Pagliara.