L’edizione odierna del “Corriere dello Sport” si sofferma su Christian Langella, centrocampista del Palermo. L’ultimo incontro tra il calciatore e i suoi genitori risale a Capodanno. Il suo sogno è arrivare in Serie A e la mamma Pina conferma: «E’ ariete, un testardo. Da bambino, se voleva una cosa ti martellava fino ad ottenerla». Al padre ha confessato di trovarsi bene a Palermo, anche perché ci sono meno contagi: «Christian soffre in silenzio, non è uno che chiama per tornare a casa. Ha comprato una chitarra e studia con Ricciardo. L’altro giorno ha fatto la pizza e i compagni erano felici. Il 7 aprile ha fatto il compleanno e di nascosto, con Pelagotti, ha trovato una cena a base di sushi per il quale va matto. Le candeline le ha spente su un tiramisù preparato da Fallani, Peretti e Doda. Se il Palermo riconfermasse Christian, lui sarebbe felice».