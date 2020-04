L’edizione odierna del “Corriere della Sera” si sofferma sui dubbi relativi alle condizioni di Kim-Jong-un, leader della Corea del Nord. Alcuni dicono che sia morto, altri che si trovi in vacanza. La segretezza maniacale del regime nordista alimenta le speculazioni, forse si tratta di una strategia per indurre in errore l’avversario e poi smentirlo. Anche Donald Trump giovedì sera ha smentito le voci sulle condizioni critiche di Kim. Un giornale di Seul scrive che è stato visto sul lungomare di Wonsan.