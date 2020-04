L’edizione odierna della “Gazzetta dello Sport” si sofferma sull’estate precaria della Serie A. Chiude il campionato il 2 agosto significherebbe lasciare tanti calciatori senza padrone per tanto tempo, a causa della scadenza dei contratti datata 30 giugno. Nel caso della Roma, basta pensare a Smalling e Mkhitaryan. Al Cagliari mancherebbero Olsen e Nainggolan. Kulusevski, promesso sposo della Juve, per gratitudine non può non chiudere la stagione al Parma. Nell’elenco degli svincolati figureranno Ibrahimovic e Palacio.