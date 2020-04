L’edizione odierna del “Corriere dello Sport” si sofferma sui club di Serie A pronti a ripartire. Ieri, il Milan ha ingrossato il fronte delle società pronte a tornare in campo attraverso le dichiarazioni del presidente Scaroni, favorevole alla ripresa della stagione sportiva. Lo stesso concetto è stato espresso dall’Inter, seppur formalmente. Sul loro cammino, FIGC e Lega troveranno dei sassolini posti dalle società medio-piccole, influenzate da interessi per non ripartire: hanno preparato un documento nel quale pongono quesiti preliminari alla presentazione del nuovo calendario per concludere la stagione.