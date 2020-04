L’edizione odierna del “Corriere dello Sport” si sofferma sulle pianificazioni del Palermo. Se la D non ripartirà, la promozione dei rosa sarà automatica. Nel frattempo, il club ha già le idee chiare per la Serie C. Secondo le ultime dichiarazioni del presidente Mirri, non saranno previste stagioni di assestamento, ma la costruzione di un organico in grado di vincere un altro campionato.