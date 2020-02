Si è conclusa la telenovela legata al trasferimento di Valeri Bojinov, attaccante bulgaro, conteso tra Pescara e Catania. L’attaccante ex di Lecce e Fiorentina alla fine ha firmato con la squadra abruzzese, l’edizione odierna del “Corriere dello Sport” fa il punto della situazione sulla vicenda. Il centravanti dopo la firma con i biancoazzurri ha voluto chiarire subito la sua posizione, queste le sue parole: «La mia prima scelta è stata il Pescara e mister Lucarelli lo sa. Lui è stato giocatore, quindi può comprendere le mie motivazioni: la B ha maggiore visibilità e qui a Pescara c’è una tradizione importante di attaccanti che hanno fatto bene. Vero che lunedì sera ho parlato con lui (Lucarelli, ndr) che mi ha prospettato di andare a Catania e io gli avevo dato l’ok, proprio perché da Pescara non arrivavano più notizie, ma gli avevo ribadito che la mia preferenza era questa. Poi è successo che il Pescara mi ha chiamato, quindi io non ho più preso l’aereo prenotato per Catania. C’è stato un attimo in cui ero un po’ confuso, mi è dispiaciuto per Lucarelli e gli chiedo scusa: sono certo che lui mi capirà».